- На его папочке была подпись "Профессиональный предатель". По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить.
24-летний Иван Игнатьев перешел в московский "Локомотив" летом 2022 года, ранее воспитанник "Краснодара" играл в Российской Премьер-Лиге за казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов". В текущем сезоне на счету нападающего четыре забитых мяча и две результативные передачи в 19 сыгранных матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Источник: Sports.ru
"Профессиональный предатель". Герман Ткаченко - об Иване Игнатьеве
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о прекращении сотрудничества с нападающим Иваном Игнатьевым.
ФК "Локомотив"