- Думаю, в нынешнем сезоне "Динамо" не готово бороться даже за топ-3, команде не хватает опыта, чтобы претендовать на самые высокие места. Лозунги - это хорошо, но еще нужно доказывать их своей игрой на поле. А пока этого нет, - передает слова Силкина "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров Российской премьер-лиги московское "Динамо" набрало 32 очка и находится на четвертой строчке турнирной таблицы. Отставание бело-голубых от идущего третьим "Ростова" составляет 3 очка, от столичного "Спартака" - 5 очков, от лидера чемпионата петербургского "Зенита" - 13 очков. В Кубке России москвичи проиграли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф "Крыльям Советов" (1:2, 1:1) и выбыли в нижнюю сетку, где на втором этапе четвертьфинала встретятся на выезде с "Зенитом".
Силкин: "Динамо" не готово бороться даже за топ-3, не хватает опыта
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин оценил турнирные перспективы бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"