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Йоканович – о Кубке России: здорово, что у нас появилась возможность помериться силами с "Зенитом"

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Наставник "Динамо" Славиша Йоканович поделился мыслями по поводу предстоящего кубкового противостояния против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
- Кубок России? Здорово, что у нас появилась возможность помериться силами с "Зенитом". Это очень серьезная команда. Для нас важно пробиться в следующий раунд Кубка, сделаем все возможное для этого, - приводит слова Йокановича "Матч ТВ".

"Зенит" и "Динамо" сыграют за право выйти в полуфинал Пути регионов Кубка России 15 марта в Санкт-Петербурге. В РПЛ в данный момент коллективы разделяют 13 очков. Команда Сергея Семака, являющаяся действующим чемпионом, после 18 туров набрала 45 очков и уверенно лидирует в российском первенстве. Столичный клуб с 32 баллами находится на 4-й строчке. Команды уже встречались в этом сезоне в рамках чемпионата России. Тогда петербуржцы праздновали успех, отправив в ворота москвичей два безответных мяча. Отметим, что в первом раунде Кубка России "Зенит" разгромно обыграл "Волгу" из Ульяновска со счетом 3:0, а "Динамо" в верхней сетке турнира по сумме двух поединков проиграло самарским "Крыльям Советов" (1:2, 1:1).


Кубок России Динамо Семак Зенит Йоканович
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