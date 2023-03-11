- Я считаю, что "Зенит" мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
В 2018 году руководство "Зенита" приняло решение назначить вместо ушедшего итальянца Роберто Манчини российского специалиста Сергея Семака. С того момента петербуржцы четырежды выигрывали чемпионство в РПЛ. Также на счету коллектива из Санкт-Петербурга Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом сезоне команда Семака с восьмиочковым отрывом от "Спартака", идущего на 2 месте, идет к своему 5-му чемпионству подряд. В сезоне 2021/2022 "Зенит" в рамках ЛЧ встречался с итальянским "Ювентусом". Петербуржцы проиграли оба матча (0:1 ,2:4).
Каррера: в Серии А "Зенит" боролся бы за пятое-шестое место
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями по поводу уровня "Зенита" на примере чемпионата Италии.
Фото: "СЭ"