- Здоровье? Чувствую себя хорошо! – цитирует Мозеса "СЭ".
32-летний нигериец Виктор Мозес, играющий на позиции правого полузащитника, присоединился к "Спартаку" осенью 2020 года. С того момента экс-игрок "Челси" провел за москвичей 58 встреч, в которых ему удалось 9 раз поразить ворота соперников, а также игрок смог отметиться 10 голевыми пасами. В этом сезоне на счету Мозеса 2 гола в 4 встречах. В 4-м туре российского первенства против "Урала" (2:0) Виктор получил тяжелое повреждение и пока на поле больше не появлялся.
Мозес: здоровье? Чувствую себя хорошо!
Нигерийский футболист "Спартака" Виктор Мозес высказался по поводу своего состояния здоровья.
Фото: "СЭ"