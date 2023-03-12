"Может не хотели сохранять ничью и шли в атаку. Хотели победить. Были возможности и чувствовали, что можем еще попытаться выиграть. Больше сказался чемпионский характер "Зенита". Такие команды и становятся чемпионами", - цитирует Идову "Чемпионат".
Благодаря голу 21-летнего бразильского нападающего Мантуана, "Зенит" вырвал победу в матче с "Химками" на 91-й минуте. Таким образом эта победа в 19 туре российской Премьер-лиги позволила команде Сергея Семака сохранить отрыв от "Спартака", идущего на сточку ниже, на 8 баллов за 11 матчей до конца чемпионата. Сейчас в активе команды с берегов Невы 48 набранных очков. "Химки" с 13 очками по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, на 15-м месте.
Идову: сказался характер "Зенита". Такие команды и становятся чемпионами
Защитник "Химок" Брайн Идову прокомментировал поражение своей команды во встрече с "Зенитом" в рамках 19 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Химки"