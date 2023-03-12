"Ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, на сколько он выбыл. Если учесть дисквалифицированных в Кубке игроков, то следующий матч будет для нас важным и сложным", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".
29-летний колумбийский опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос был заменен из-за травмы на 40-й минуте матча 19 тура Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок". Футболист получил повреждение плечевого сустава в одном из столкновений с игроками подмосковной команды. В этом сезоне на счету колумбийца 22 сыгранных за команду Сергея Семака матча, один забитый мяч и два ассиста.
Семак - о травме Барриоса: ждем результаты обследования, чтобы понять, на сколько он выбыл
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме полузащитника команды Вильмара Барриоса.
Фото: Globall Look Press