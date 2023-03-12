"Не хочу сейчас говорить ни об индивидуальных ошибках, ни о судьях, судейских моментах. Когда пропущено 4 гола, надо искать проблемы в себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие надо сделать выводы. Думаю, через 3 дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой", - цитирует Осинькина пресс-служба "Крыльев Советов".
"Крылья советов" проиграли на выезде "ЦСКА" с разгромным счетом (4:0). Это поражение стало третьим кряду у самарского коллектива. Таким образом подопечные Игоря Осинькина на данный момент сохранили за собой одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Однако уже сегодня, в случае своей победы нада "Ростовом", "Пари НН" может обойти самарскую команду. ЦСКА расположился на 5 месте. В их активе теперь 32 набранных балла за 11 туров до окончания первенства.
Осинькин - о разгромном поражении от ЦСКА: когда пропущено 4 гола, надо искать проблемы в себе
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о разгромном поражении в матче 19 тура РПЛ против ЦСКА (0:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"