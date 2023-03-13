- Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома - только растяжение.
Вильмар Барриос, являющийся основным полузащитником-разрушителем "Зенита", получил повреждение в первом тайме матча 19-го тура РПЛ с "Химками" (3:2). Колумбийский футболист не смог доиграть встречу до конца, покинув поле еще в первой половине, уйдя на вынужденную замену. Еще не известно, сколько времени займет восстановление Барриоса.
Источник: Sport24
Малком: Барриос нормально себя чувствует. Он повредил плечо, но обошлось без перелома
Нападающий "Зенита" Малком рассказал о характере травмы полузащитника команды Вильмара Барриоса.
ФК "Зенит"