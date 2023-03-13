- Собираюсь ли заканчивать карьеру в сборной? Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие.
34-летний Артем Дзюба ни разу не вызывался в сборную России, пока главным тренером российской национальной команды является Валерий Карпин, с которым, по слухам, у нападающего существует давний конфликт. На ближайший сбор в конце марта Дзюба также не был вызван. В сборной аргументируют это тем, что игроки старше 30 лет не должны выступать в товарищеских матчах.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: завершать карьеру в сборной не собираюсь. В национальной команде должны играть сильнейшие
Нападающий Артем Дзюба заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России.
РИА Новости