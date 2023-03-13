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"Спартак" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Факелом"

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"Спартак" попросит ЭСК РФС дать оценку ряду эпизодов в матче против "Факела" (3:2).
Фото: Матч ТВ
Как сообщают в РФС, "Спартак" хочет получить от ЭКС оценку по двум эпизодам. На 40-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов не засчитал гол Александра Соболева, так как, по мнению рефери, в этом моменте был фол со стороны хавбека москвичей Руслана Литвинова. Второй эпизод, который заинтересовал столичный клуб произошел на 45-й минуте. Судья после просмотра ВАР поставил в ворота Александра Селихова 11-метровый за фол Данилы Пруцева на Ираклии Квеквескири.

"Спартак" обыграл "Факел" благодаря точному удару Кристофера Мартинса. Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля не дать "Зениту" увеличить отрыв, который по-прежнему составляет 8 баллов. Отметим, что в предыдущем туре в матче против "Урала" (2:2) судья ошибочно отменил гол Соболева на последних минутах поединка. Следующий поединок спартаковцы проведут в гостях, где их примет "Оренбург".


Спартак ЭСК
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