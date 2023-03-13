По сведениям СМИ, 29-летний колумбиец Вильмар Барриос, получивший повреждение плеча в матче против "Химок" (3:2), не сможет помочь "Зениту" в матче 20-го тура против ЦСКА. Футболист вернется в общую группу в конце марта после паузы на матчи сборных. Еще один травмированный игрок петербуржцев форвард Иван Сергеев имеет шансы попасть в заявку команды Сергея Семака на матч против армейцев.
Зенит приедет в гости к ЦСКА 19 марта. Поединок первого круга между столичным и петербуржским коллективом закончился победой "Зенита" со счетом 2:1. Последний раз москвичи побеждали клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году у себя дома (2:0). Вильмар Барриос в этом сезоне провел за "Зенит" 22 встречи, в которых сумел отметиться 1 голом и 2 ассистами. На недели команда Сергея Семака сыграет кубковый матч против еще одного московского клуба "Динамо".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Барриос не сыграет с ЦСКА
Фото: ФК "Зенит"