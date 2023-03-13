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"СЭ": Барриос не сыграет с ЦСКА

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Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос пропустит поединок 20-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям СМИ, 29-летний колумбиец Вильмар Барриос, получивший повреждение плеча в матче против "Химок" (3:2), не сможет помочь "Зениту" в матче 20-го тура против ЦСКА. Футболист вернется в общую группу в конце марта после паузы на матчи сборных. Еще один травмированный игрок петербуржцев форвард Иван Сергеев имеет шансы попасть в заявку команды Сергея Семака на матч против армейцев.

Зенит приедет в гости к ЦСКА 19 марта. Поединок первого круга между столичным и петербуржским коллективом закончился победой "Зенита" со счетом 2:1. Последний раз москвичи побеждали клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году у себя дома (2:0). Вильмар Барриос в этом сезоне провел за "Зенит" 22 встречи, в которых сумел отметиться 1 голом и 2 ассистами. На недели команда Сергея Семака сыграет кубковый матч против еще одного московского клуба "Динамо".

Источник: "СЭ"


Барриос Зенит ЦСКА
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