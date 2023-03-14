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Петржела: пока "Зенит" сбивает всех на своем пути, Семак будет главным тренером. Еще минимум лет пять

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал работу Сергея Семака на посту наставника сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Сергей Семак очень хорошо справляется с обязанностями главного тренера "Зенита". Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы сине-бело-голубых - тотальное превосходство над соперниками. Пока "Зенит" будет сбивать всех на своем пути, Семак будет продолжать работать главным тренером. Думаю, это еще продлится минимум лет пять. Кто может стать его преемником? Возможно, Анатолий Тимощук. Сейчас он в его штабе и является легендой "Зенита", - передает слова Петржелы "РБ Спорт".

47-летний экс-полузащитник ЦСКА, "Зенита", "Рубина" и "Пари Сен-Жермен" Сергей Семак был назначен на пост главного тренера сине-бело-голубых в мае 2018 года. Под руководством Семака "Зенит" стал чемпионом России в первом же сезоне его работы с клубом и выигрывал золотые медали 4 года подряд. В текущем сезоне петербуржцы также лидируют в турнирной таблице, набрав 48 очков в 19 сыгранных матчах, ближайшие преследователи "Спартак" и "Ростов" отстают на 8 и 10 очков соответственно за 11 туров до финиша чемпионата.

Помимо четырех чемпионств, на счету Семака в "Зените" 1 Кубок России и 3 национальных Суперкубка.


Зенит Семак Петржела
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