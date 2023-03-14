"Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретных действий в этом направлении не было", - приводит слова Еремякина "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что два бразильских футболиста санкт-петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо стали гражданами Российской Федерации после соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Лукас Вера защищает цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 20 матчах, в которых забил 1 мяч и оформил 5 ассистов. Контракт игрока с оренбургским коллективом рассчитан до лета 2024 года.
Президент "Оренбурга" Еремякин: аргентинский полузащитник Вера хочет оформить российское гражданство
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что аргентинский центральный хавбек Лукас Вера хочет получить гражданство РФ.
Фото: ФК "Оренбург"