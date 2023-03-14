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Галактионов – об отсутствии Дзюбы: через два дня на третий матч. Есть противопоказания для игры на синтетике.

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке на выездной матч Кубка России с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
– Через два дня на третий матч. Есть для него и Гильерме определенные противопоказания для игры на синтетике. Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата, – цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка страны пройдет сегодня, 14 марта, в Жигулевске (Самарская область) на стадионе "Кристалл". Стартовый свисток рефери Артема Чистякова из Азова раздастся в 17:30 по мск.

Ранее стало известно, что нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба остался в Москве. Клуб решил предоставить 34-летнему ветерану отдых в преддверии важного поединка в чемпионате России против "Краснодара". Кубковый матч в Жигулевске вызвал большой ажиотаж среди болельщиков, которые стремительно раскупили все билеты на трибуны стадиона "Кристалл".

В отличие от Пути РПЛ, участник следующей стадии Пути регионов Кубка России определяется по итогам одного матча. Таким образом, победитель поединка в Жигулевске выйдет в полуфинал.


Дзюба Локомотив Акрон Галактионов
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