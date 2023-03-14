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Абаскаль: не ищу оправданий, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказал свою точку зрения на ход матча плей-офф Пути РПЛ Кубка России против "Урала" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола. Но эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать в разных ситуациях – и сегодня это произошло. Мы не смогли конвертировать свое преимущество. Не ищу оправданий, не хочу, чтобы это звучало как оправдания, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику, - приводит мнение Абаскаля "Матч ТВ".

"Спартак", возглавляемый испанцем Гильермо Абаскалем, не сумел у себя дома переиграть "Урал" (1:1). Это вторая ничья между коллективами. Ранее", в 18-м туре, команды также закончили поединок, не выявив победителя (2:2). Для столичного коллектива это 4-й поединок на "Открытие Арене в 2023 году. Ранее москвичи встречались на своем родном стадионе с "Локомотивом" (4:2), "Уралом" (2:2) и "Факелом" (3:2). Следующий матч спартаковцы проведут в Оренбурге с одноименной командой в рамках 20-го тура российского первенства. По итогам 19 туров московский клуб находится на 2-й строчке, имея в своем активе 40 очков. Команда Абаскаля не знает поражений уже 5 матчей подряд (3 победы, 2 ничьи). Последний раз "Спартак" проигрывал "Зениту" в серии пенальти в Кубке России (0:0, 2-4 пен.).


Спартак Абаскаль Урал
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