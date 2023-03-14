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Баринов: я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы знал, не играл

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Российский футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался по поводу ситуации с желтыми карточками перед матчем 1/2 финала Пути регионов Кубка России с Акроном (1:1, 6-7 пен.).
Фото: ТАСС
- Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать, - приводит слова Баринова "СЭ".

Сегодня "Локомотив" проиграл "Акрону" (1:1, 6-7). По ходу матча стало известно, что капитан столичного коллектива Дмитрий Баринов, вышедший на футбольное поле в основе, не имел права на участие в этом поединке из-за перебора желтых (у него их было 2). По регламенту турнира футболист, получивший две карточки пропускает следующий матч. Из-за этой ситуации "Локомотиву" грозило поражение со счетом 0:3. Как сообщил в своем интервью гендиректор тольяттинцев Алексей Власов, клуб подал бы протест на результат в случае поражения в сегодняшнем матче. Отметим, что опорный хавбек команды Михаила Галактионова Дмитрий Баринов в этом сезоне провел за москвичей 24 поединка, в которых ему удалось отметиться 1 точным попаданием, 1 голевым пасом, 7 желтыми 1 красной карточками.


Кубок России Баринов Локомотив Акрон
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