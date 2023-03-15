- Об этой игре нужно говорить в контексте трех матчей. Каждая встреча с "Уралом" для "Спартака" становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. "Урал" хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате, - передает слова Титова RT.
Первая игра двухматчевого противостояния в верхней сетке плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" - "Урал" завершилась вничью со счетом 1:1. На 21 минуте первый гол в этой встрече забил атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес. На 67 минуте хавбек екатеринбуржцев Юрий Железнов записал на свой счет ответный мяч. Эта ничья продлила беспроигрышную серию "Урала" во всех турнирах до 16 матчей (+10=6).
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Титов: каждая встреча с "Уралом" для "Спартака" становится сложнее и сложнее
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал итоги первого матча красно-белых с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Фото: ФК "Спартак"