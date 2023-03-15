- У нас принято оценивать игру всей командой. Мы достигли положительного результата на поле соперника. Что касается Торопа, то посмотрим, разберем. Есть эпизоды, где Влад мог сыграть на выходе. Посмотрим, оценим — в целом сыграл достаточно уверенно, учитывая, что у него нет игрового тонуса, - приводит комментарий Федотова "Матч ТВ".
Сегодня в основе ЦСКА на кубковый матч против "Крыльев Советов" (2:2) вышел 19-летний голкипер, являющийся воспитанником армейцев, Владислав Тороп. За 90 минут игры вратарь пропустил 3 гола, 1 из которых был отменен из-за офсайда. Тороп является кубковым вратарем и провел в этом турнире 6 поединков, в которых мяч в его воротах побывал 5 раз. На счету Владислава 1 сухой матч. Отметим, что основным вратарем ЦСКА является Игорь Акинфеев. Следующий матч столичный коллектив проведет уже в эти выходные, где их соперником станет лидер нынешнего розыгрыша РПЛ "Зенита". Игра пройдет в Москве.
Федотов – об игре Торопа: есть эпизоды, где Влад мог сыграть на выходе
Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу игры российского голкипера Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА