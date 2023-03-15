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Гендиректор "Динамо" Пивоваров – о судействе Кукуляка: тот момент, который требует проверки судьи на детекторе лжи

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на судейство Евгения Кукуляка в матче плей-офф Пути регионов Кубка России против "Зенита "(1:1, 5-4 пен.).
Фото: "СЭ"
- Протест по неназначенному пенальти? Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и проверки судьи на детекторе лжи, - приводит комментарий Пивоварова "СЭ".

"Динамо", возглавляемое сербом Славишей Йокановичем, в Санкт-Петербурге выбило из Кубка России одного из фаворитов турнира "Зенит". Столичный коллектив сумел победить в серии 11-метровых. Отметим, что петербуржцы второй год подряд вылетают из Кубка России, проиграв в серии пенальти. В прошлом году "Зенит" проиграл "Алании" (2:2, 5:6). "Динамо" могло выйти вперед еще в основные 90 минут матча, но главный судья из Калуги Евгений Кукуляк не поставил, по мнению ряда авторитетных судейских экспертов, пенальти в ворота хозяев за фол Клаудиньо на Тюкавине. Отметим, что раньше Пивоваров трудился в "Зените", занимая должность исполнительного директор.


Кубок России Зенит Кукуляк Динамо Пивоваров
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