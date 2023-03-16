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Зарема – об отстранении Кукуляка: судья – последний винтик в системе. Наказывать надо и тех, кто судей готовит

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на отстранение калужанина Евгения Кукуляка от судейства за ошибку в кубковом матче "Зенит" – "Динамо" (1:1, 4:5 по пен.).
Фото: РФС
– Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды. Судья на поле – это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Проблеме судейства не первый год. С каждым сезоном ошибок все больше и больше. И, самое главное, командам очки не возвращаются, турнирная таблица не отражает реальное место команды. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев, – приводит слова Салиховой "СЭ".

36-летний арбитр категории ФИФА Евгений Кукуляк работал в качестве главного рефери на матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5).

На 66-й минуте встречи Кукуляк после личного видеопросмотра принял решение не назначать пенальти в ворота "Зенита" за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина со стороны полузащитника Клаудиньо, о котором сигнализировал ВАР Павел Кукуян.

Это судейское решение вызвало бурный общественный резонанс. Глава судей РФС Павел Каманцев объявил о том, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти, и будет отстранен на некоторое время от судейства матчей высшего дивизиона чемпионата России.


Спартак Динамо Зенит Салихова Кукуляк
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