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Ковтун: Карпин – очень креативный специалист. Если он чем-то недоволен, то прямо и жестко об этом скажет

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Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
– Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин все равно стабилизировал, больших изменений нет. Наверное, и самого Карпина не все в командных действиях устраивает. Думаю, он найдет выход и быстро исправит ситуацию.

Валерий Георгиевич – очень креативный специалист. Если он чем-то недоволен, то прямо и жестко об этом скажет подопечным. Умеет замотивировать, – приводит слова Ковтуна "Чемпионат".

"Ростов" под руководством Валерия Карпина очень успешно провел первую часть сезона. Южане вошли в 2023 год в тройке сильнейших клубов чемпионата России. После рестарта сезона донской коллектив вылетел в нижнюю сетку Кубка России, уступив по сумме двух матчей "Уралу". В первых весенних турах РПЛ "Ростов" проиграл на своем поле "Локомотиву" (1:3) и в минувшее воскресенье вырвал домашнюю победу у "Пари Нижний Новгород" (2:1).


Спартак Динамо Карпин Ковтун Ростов
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