– Приоритеты Миранчука по окончании контракта с "Локомотивом"? Мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты – это Европа, – цитирует Шпинева Sport24.
Контракт "железнодорожников" с уроженцем Славянска-на-Кубани рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешней кампании 27-летний полузащитник записал на свой счет пять голов и сделал четыре ассиста в 17 матчах чемпионата России.
Под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова "Локомотив" всего за два стартовых весенних тура покинул зону стыковых игр РПЛ. Сначала красно-зеленые на выезде обыграли "Ростов" (3:1) благодаря хет-трику Артема Дзюбы, а спустя неделю вдевятером удержали победу в Грозном над "Ахматом" (1:0).
Агент Антона Миранчука: мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты – это Европа
Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, рассказал о предпочтительных вариантах продолжения карьеры полузащитника "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"