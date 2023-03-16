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Карпин – о победе над "Пари НН": доволен игрой, как выходили и выходим из обороны

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился своими соображениями по поводу победы над "Пари НН" (1:0) в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
- За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. (Доволен) именно игрой, как выходили и выходим из обороны. Мы держали в уме игру с "Химками" и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".

Сегодня "Ростову" удалось выйти в 1/2 нижней сетки Кубка России. Команда Карпина сумела обыграть в гостях "Пари НН" благодаря голевому попаданию российского нападающего ростовчан Романа Тугарева. Отметим, что это уже второй поединок между коллективами. Ранее, в 19 туре, "Ростов" и "Пари НН" встречались в РПЛ. Южане, как и сегодня, смогли одержать победу в разницей в один мяч (2:1). Тогда три очка южной команде принес точный удар с 11-метрового защитника Максима Осипенко. Отметим, что ЭСК официально признала, что 1-й гол ростовчан, забитый Андреем Ланговичем, засчитан ошибочно. Теперь следующим соперником, которого желто-синие узнают 17 марта, станет кто-то из тройки "Акрон", "Динамо" и "Краснодар". В РПЛ в рамках 20 тура "Ростов" сыграет с одним из аутсайдеров лиги "Химками".


Кубок России Карпин Нижний Новгород Ростов
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