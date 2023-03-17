"Безусловно, я безмерно счастлив любому вызову в национальную сборную. Это показатель, что мы идем в нужном направлении. Нужно продолжать развиваться, расти, чтобы эти вызовы никто не считал авансом, чтобы все было по делу. Буду доказывать в каждом матче, что достоин звания игрока сборной", - цитирует Пиняева "Матч ТВ".
Сегодня, 17 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный состав национальной команды на тренировочный сбор, который состоится в конце марта. В список из 29 фамилий был включен бомбардир "Локомотива" Сергей Пиняев.
В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана, а через три дня в Санкт-Петербурге примут сборную Ирака.
Пиняев: буду доказывать в каждом матче, что достоин звания игрока сборной
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев прокомментировал попадание в окончательный состав национальной сборной России на мартовский тренировочный сбор.
Фото: ФК "Локомотив"