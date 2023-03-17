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Зарема: полиграф был введен, чтобы понимать, правда ли судья низкоквалифицированный, либо "столик был забронирован"

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, отреагировала на проведение закрытой встречи между тренерским штабом "Спартака" и судейским корпусом.
Фото: РФС
– Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон. Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья.

Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо "столик был забронирован". Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение, – приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее сообщалось, что на днях состоялась закрытая встреча представителей "Спартака" с руководством российского судейского корпуса, на которой обсуждались частые ошибки арбитров в матчах столичного коллектива. По слухам, что ее инициатором стал генеральный директор столичного клуба.

Встреча состоялась на арене в Тушино и в ней принимали участие главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль со своими помощниками со стороны клуба, от судей присутствовали арбитр Виталий Мешков и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев. Речь шла о разных трактовках эпизодов и частые судейские ошибки в матчах с участием коллектива Абаскаля.

Как стало известно источнику, представители судейского корпуса признали ряд ошибок.


Спартак Салихова Каманцев Мешков Абаскаль
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