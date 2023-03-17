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Александр Мостовой – о перспективах Соболева в Европе: зачем уезжать, если нас и здесь неплохо кормят?

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы нападающего красно-белых Александра Соболева заиграть в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
– Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в "Спартак". Когда он забивал в "Крыльях", я сказал, что он будет и дальше забивать. Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело.

Мог бы Соболев заиграть в Испании? Смотря в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят? – заметил Мостовой в интервью Legalbet.

Форвард "Спартака" Александр Соболев замыкает Топ-10 бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России. В нынешней кампании на счету 27-летнего футболиста семь забитых мячей. Он отстает от лидеров бомбардирской гонки Малкома из "Зенита" и своего одноклубника Квинси Промеса на девять голов.

В то же время следует отметить, что в весенней части сезона арбитры уже дважды отменяли забитые Соболевым мячи. В одном случае Виталий Мешков из Димитрова преждевременно подал свой свисток и непреднамеренно "украл" победу у красно-белых, отменив последовавший гол Александра на последних минутах домашней встречи РПЛ с "Уралом" (2:2).


Мостовой Соболев Спартак
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