- "Зенит" не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за "Спартак", но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы. Не хочу обижать игроков красно-белых, но у "Спартака" нет своего Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у "Зенита" намного выше. Вот и все.
26-летний Малком сыграл 25 матчей за "Зенит" в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 19 забитыми мячами и семью результативными передачами. 26-летний Клаудиньо провёл 21 встречу за сине-бело-голубых, поразив ворота соперников петербуржцев три раза. Также полузащитник сделал восемь голевых пасов. Оба бразильца получили российское гражданство по указу президента России Владимира Путина. Между "Зенитом" и "Спартаком" после 19 сыгранных туров восемь очков разницы в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Источник: "РБ Спорт"
Юран: "Спартак" - не конкурент "Зениту". У них нет своих Малкома и Клаудиньо. Вот и все
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о конкуренции между "Зенитом" и "Спартаком" в РПЛ.
ФК "Химки"