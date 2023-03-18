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ДинамоЗавершен
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Локомотив
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Родина
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КАМАЗ
0 - 0 0 0
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Саутгемптон
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Тоттенхэм2 тайм
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Брентфорд
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Лестер Сити2 тайм
П1 2.7X 2.06П2 5.1
Вулверхэмптон
0 - 3 0 3
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 42X 9.8П2 1.08
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Борнмут2 тайм
П1 1.22X 5.3П2 23
Челси
20:30
ЭвертонНе начат
П1 1.5X 4.2П2 7.4

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Альмерия
1 - 1 1 1
КадисЗавершен
Райо Вальекано
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Жирона2 тайм
П1 1.29X 4.7П2 16.5
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 2.9X 3.1П2 2.7
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.6X 3.95П2 6.2

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Монца
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.21
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.5X 3.35П2 2.2

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Хоффенхайм
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Герта2 тайм
Бохум
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РБ Лейпциг2 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Аугсбург
1 - 0 1 0
Шальке2 тайм
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
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Тулуза
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Лилль1 тайм
П1 3.5X 3.35П2 2.14
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П1 1.24X 6.8П2 12

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Гончаренко – об удалении за споры с судьей: на мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил арбитр

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко объяснил свое удаление за споры с арбитром в домашнем матче 20-го тура РПЛ против "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Урал"
– Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил судья. Конечно, я вскипел, может быть перебрал немного. Но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку, – приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Наставник "Урала" Виктор Гончаренко получил прямую красную карточку за апелляции к судье на последних минутах домашнего матча с "Динамо" (0:1). 45-летний белорусский специалист выражал недовольство и спорил с главным судьей встречи Алексеем Амелиным, за что был удален из пределов тренерской зоны. Таким образом, Гончаренко из-за дисквалификации пропустит ближайшую игру екатеринбургской команды в чемпионате России против "Зенита", намеченную на 2 апреля.


Урал Динамо Гончаренко Амелин
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