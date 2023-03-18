– Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил судья. Конечно, я вскипел, может быть перебрал немного. Но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку, – приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко получил прямую красную карточку за апелляции к судье на последних минутах домашнего матча с "Динамо" (0:1). 45-летний белорусский специалист выражал недовольство и спорил с главным судьей встречи Алексеем Амелиным, за что был удален из пределов тренерской зоны. Таким образом, Гончаренко из-за дисквалификации пропустит ближайшую игру екатеринбургской команды в чемпионате России против "Зенита", намеченную на 2 апреля.
Гончаренко – об удалении за споры с судьей: на мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил арбитр
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко объяснил свое удаление за споры с арбитром в домашнем матче 20-го тура РПЛ против "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Урал"