- Не могу назвать этот результат "Спартака" позорным. Это футбол. Что касается чемпионской гонки, то красно-белым будет сложно догнать "Зенит", - приводит мнение Рианчо "СЭ".
Сегодня "Спартак" прерывал свою беспроигрышную серию, которая длилась с сентября, проиграв в гостях "Оренбургу" Марцела Лички. Южноуральский коллектив отправил в ворота коллектива из Москвы два безответных мяча в первые 45 минут игры. Голы на свой счет записали правый полузащитник из Беларуси Юрий Ковалев и российский форвард Дмитрий Воробьев, которому также удалось отметиться ассистом на 1-й гол. "Спартак" по итогам первых трех туров весенней части РПЛ набрал 4 очка и отстает от "Зенита", лидирующего в российском первенстве, на 8 баллов. В 20-м туре москвичи встретятся с "Ахматом".
Рианчо – о поражении "Спартака" от "Оренбурга": не могу назвать этот результат позорным
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился своей точкой зрения на итог матча москвичей с "Оренбургом" (0:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"