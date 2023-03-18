- Я думаю, на матч с ЦСКА Семак выберет другой состав. Должен играть Малком, потому что он сейчас важная фигура для "Зенита". Защитник Родригао, надеюсь, вернется на поле. Но всё равно игра будет более сложной для "Зенита", чем кубковый матч с "Динамо". Потому что ЦСКА сильнее. Много зависит от того, как петербуржцы сыграют в обороне, - передает слова Раппопорта "РБ Спорт".
В матче 20 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с московским ЦСКА, игра начнется в 19:30 по столичному времени 19 марта. В турнирной таблице сине-бело-голубые лидируют с 48 набранными очками в 19 матчах, отрыв от московского "Спартака", который проиграл свой матч 20 тура "Оренбургу" (0:2), составляет 8 очков. 15 марта "Зенит" уступил столичному "Динамо" в серии пенальти (1:1, пен. 4:5) и выбыл из текущего розыгрыша Кубка России.
Борис Рапопорт: ЦСКА сильнее "Динамо", игра будет более сложной для "Зенита", чем в Кубке России
Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским ЦСКА в рамках 20 тура РПЛ.
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