Борис Рапопорт: ЦСКА сильнее "Динамо", игра будет более сложной для "Зенита", чем в Кубке России

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
РостовНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.25
Нижний Новгород
16:30
ТорпедоНе начат
П1 2X 3.25П2 4.4
Крылья Советов
16:30
АхматНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.5
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.22

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
12:00
ШинникНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Динамо Мх
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.83X 3.5П2 4.4
Волга Ул
16:00
АланияНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.06
Кубань
16:00
ВелесНе начат
П1 2.33X 3.25П2 3.1
Нефтехимик
17:30
ВолгарьНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.66X 3.7П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
16:00
МальоркаНе начат
П1 1.9X 3.3П2 4.8
Осасуна
18:15
ВильярреалНе начат
П1 2.9X 3.15П2 2.65
Реал Сосьедад
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.41X 4.7П2 8.6
Хетафе
20:30
СевильяНе начат
П1 2.8X 3.05П2 2.8
Барселона
23:00
РеалНе начат
П1 2.12X 3.6П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
14:30
ВеронаНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6
Торино
17:00
НаполиНе начат
П1 4.9X 3.6П2 1.79
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
П1 1.68X 3.8П2 5.6
Лацио
20:00
РомаНе начат
П1 2.9X 3.1П2 2.85
Интер
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.2П2 3.1
Байер
19:30
БаварияНе начат
П1 4.6X 4.5П2 1.67
Майнц
21:30
ФрайбургНе начат
П1 2.23X 3.45П2 3.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
15:00
МонакоНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.7
Страсбур
17:00
ОсерНе начат
П1 2.05X 3.4П2 3.9
Ницца
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
Монпелье
17:00
КлермонНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
Труа
17:00
БрестНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
П1 1.52X 4.7П2 5.8
Реймс
22:45
МарсельНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55

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ФулхэмНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
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Борис Рапопорт: ЦСКА сильнее "Динамо", игра будет более сложной для "Зенита", чем в Кубке России

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Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским ЦСКА в рамках 20 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Я думаю, на матч с ЦСКА Семак выберет другой состав. Должен играть Малком, потому что он сейчас важная фигура для "Зенита". Защитник Родригао, надеюсь, вернется на поле. Но всё равно игра будет более сложной для "Зенита", чем кубковый матч с "Динамо". Потому что ЦСКА сильнее. Много зависит от того, как петербуржцы сыграют в обороне, - передает слова Раппопорта "РБ Спорт".

В матче 20 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с московским ЦСКА, игра начнется в 19:30 по столичному времени 19 марта. В турнирной таблице сине-бело-голубые лидируют с 48 набранными очками в 19 матчах, отрыв от московского "Спартака", который проиграл свой матч 20 тура "Оренбургу" (0:2), составляет 8 очков. 15 марта "Зенит" уступил столичному "Динамо" в серии пенальти (1:1, пен. 4:5) и выбыл из текущего розыгрыша Кубка России.


Зенит ЦСКА Динамо Рапопорт
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