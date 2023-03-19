- "Оренбург" правильно построил игру. В первом тайме "Спартак" не проснулся и играл не в полную силу. Те перестроения, которые идут в обороне, все-таки сказываются. Взаимопонимания мало. А хозяева вышли больше настроенные на результат. Сыграли строго, в быструю атаку. Использовали свои моменты, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Спартак" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба гола хозяева поля забили в первом тайме - на 17 минуте игры отличился нападающий Юрий Ковалев, на 23 минуте центрфорвард Дмитрий Воробьев удвоил счет. Красно-белые с 40 очками в 20 матчах находятся на втором месте в турнирной таблице, однако могут потерять эту позицию в случае выездной победы "Ростова" над "Химками".
Гладилин: "Спартак" в первом тайме не проснулся, "Оренбург" был больше настроен на результат
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых в выездной встрече 20 тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"