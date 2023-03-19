"На данный момент будущее Янку неизвестно. Мы посмотрим летом и решим, вернется ли он в "Ахмат", - передает слова Гергишана Sport24.
28-летний румынский нападающий Габриэл Янку перешел в "Ахмат" из "Вииторула" в январе 2021 года. Игрок подписал контракт с грозненским клубом на 3,5 года. Румын сыграл за российскую команду 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. С февраля прошлого года нападающий переходил в аренды в различные клубы Румынии, а сейчас защищает цвета "Херманнштадта".
Агент форварда Янку: летом решим, вернется ли он в "Ахмат"
Агент форварда "Ахмата" Габриэла Янку Траян Гергишан ответил на вопрос о возвращении игрока в грозненский клуб после аренды в румынский "Херманнштадт".
Фото: ФК "Ахмат"