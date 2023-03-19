Агент форварда Янку: летом решим, вернется ли он в "Ахмат"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
РостовНе начат
П1 3.55X 3.45П2 2.09
Нижний Новгород
16:30
ТорпедоНе начат
П1 2.03X 3.2П2 4.3
Крылья Советов
16:30
АхматНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.6
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.55X 3.45П2 2.22

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
1 - 2 1 2
Шинник2 тайм
П1 17X 3.8П2 1.29
Волга Ул
16:00
АланияНе начат
П1 3.4X 3.45П2 2.11
Кубань
16:00
ВелесНе начат
П1 2.33X 3.25П2 3.1
Динамо Мх
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.74X 3.65П2 4.8
Нефтехимик
17:30
ВолгарьНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.66X 3.7П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
16:00
МальоркаНе начат
П1 1.94X 3.25П2 4.6
Реал Сосьедад
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.4X 4.7П2 8.6
Осасуна
18:15
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.15П2 2.6
Хетафе
20:30
СевильяНе начат
П1 2.85X 3П2 2.85
Барселона
23:00
РеалНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
14:30
ВеронаНе начат
П1 2.85X 3П2 2.8
Торино
17:00
НаполиНе начат
П1 4.8X 3.45П2 1.85
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
П1 1.65X 3.8П2 5.8
Лацио
20:00
РомаНе начат
П1 3.05X 2.95П2 2.85
Интер
22:45
ЮвентусНе начат
П1 1.98X 3.55П2 4.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.1П2 3.15
Байер
19:30
БаварияНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.7
Майнц
21:30
ФрайбургНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
15:00
МонакоНе начат
П1 5.8X 3.75П2 1.67
Монпелье
17:00
КлермонНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
Труа
17:00
БрестНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.5
Страсбур
17:00
ОсерНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.9
Ницца
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
Реймс
22:45
МарсельНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.6

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7
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Агент форварда Янку: летом решим, вернется ли он в "Ахмат"

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Агент форварда "Ахмата" Габриэла Янку Траян Гергишан ответил на вопрос о возвращении игрока в грозненский клуб после аренды в румынский "Херманнштадт".
Фото: ФК "Ахмат"
"На данный момент будущее Янку неизвестно. Мы посмотрим летом и решим, вернется ли он в "Ахмат", - передает слова Гергишана Sport24.

28-летний румынский нападающий Габриэл Янку перешел в "Ахмат" из "Вииторула" в январе 2021 года. Игрок подписал контракт с грозненским клубом на 3,5 года. Румын сыграл за российскую команду 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. С февраля прошлого года нападающий переходил в аренды в различные клубы Румынии, а сейчас защищает цвета "Херманнштадта".


Янку Ахмат
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