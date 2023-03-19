- По силам ли ему тренировать европейский топ-клуб? Почему нет? Года через четыре Марцел спокойно может возглавить европейский топ-клуб.Да он и сейчас топ-клуб возглавляет, - приводит мнение Воробьева Sport24.
Специалист из Чехии Марцел Личка удачно проводит свой дебютный сезон в РПЛ. У руля "Оренбурга" чех сумел выиграть 10 встреч в 20 турах российского первенства. Благодаря этому результату южноуральский коллектив имеет в своем активе 31 очко и располагаются на 6-й строчке. В июле чеху исполнится 46 лет. Российский центрфорвард "Оренбурга" Дмитрий Воробьев под руководством Лички в этом сезоне провел 15 встреч во всех турнирах, в них ему удалось 5 раз поразить ворота соперников, а также отдать 3 голевых паса. Форвард тратит на гол примерно 165 игровых минут.
Форвард "Оренбурга" Воробьев: Личка спокойно может возглавить европейский топ-клуб
Российский футболист "Оренбурга" Дмитрий Воробьев поделился своей точкой зрения на перспективы наставника команды Марцела Лички возглавить европейский топ-клуб.
Фото: "Чемпионат"