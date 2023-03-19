23-летний футболист появился на поле в стартовом составе "армейцев" в игре РПЛ впервые с сентября прошлого года. Полгода Дивеев восстанавливался после перелома большеберцовой кости. На 34-й минуте его заменил Кирилл Набабкин.
– Пока не знаю, что со мной – завтра будет МРТ. Что случилось? Было единоборство с Кассьеррой. Я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли… Подумал, что был щелчок. Но честно, не помню. Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно, – приводит слова Дивеева "Чемпионат".
Встреча в Москве между ЦСКА и "Зенитом" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу "армейцев". В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. Автором единственного гола стал 24-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 72-й минуте. Победа хозяев омрачилась травмой вернувшегося на поле спустя полгода Игоря Дивеева. 23-летний защитник красно-синих был заменен в первом тайме из-за повреждения.
Таким образом, "армейцы" сравнялись по набранным очкам с "Динамо" (по 35) и делят с бело-голубыми четвертую строчку в таблице РПЛ. "Зенит" с 48 очками после 20-ти туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
Дивеев – о травме: подумал, что был щелчок. Пытался играть дальше, но после ускорения или единоборства было больно
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл подробности травмы, которую он получил в первом тайме матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА