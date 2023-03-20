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Газзаев: на следующий сезон ЦСКА должен ставить задачу стать чемпионами. В этом все решится в игре со "Спартаком"

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о соперничестве армейцев с московским "Спартаком".
"Спорт-Экспресс"
- Нет ничего невозможного. Еще будет дерби ЦСКА – "Спартак". Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат можно будет признать неудачным. Уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу – выиграть чемпионат.

Ближайший матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в 28-м туре Российской Премьер-Лиги в конце мая. Обе московские команды входят в пятерку лидеров текущего розыгрыша чемпионата России. Армейцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 35 набранными очками после 20 сыгранных матчей. "Спартак" занимает третье место с 40 очками. ЦСКА последний раз становился чемпионом России в 2016 году, "Спартак" - в 2017 году.

Источник: "Спорт-Экспресс"


ЦСКА Газзаев Спартак
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