"Пока ничего не знаю о характере травмы Игоря Дивеева. Никакой информации от медицинского штаба ЦСКА по состоянию защитника не поступало", - цитирует Еремина Sport24.
Напомним, в первом тайме матча 20-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" защитник хозяев поля Игорь Дивеев получил травму. Игрок схватился за бок и лег на газон, попросив замену. Из-за всяческих повреждений в текущем сезоне 23-летний Дивеев пропустил 16 матчей "армейцев". Всего в этом сезоне защитник провел 14 встреч, отличившись одним забитым голом и одной результативной передачей.
Агент Дивеева - о травме игрока: пока никакой информации от медицинского штаба ЦСКА не поступало
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, что на данный момент известно о травме его клиента, полученной в игре 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0).
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