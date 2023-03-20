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Агент Дивеева - о травме игрока: пока никакой информации от медицинского штаба ЦСКА не поступало

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, что на данный момент известно о травме его клиента, полученной в игре 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0).
Фото: социальные сети
"Пока ничего не знаю о характере травмы Игоря Дивеева. Никакой информации от медицинского штаба ЦСКА по состоянию защитника не поступало", - цитирует Еремина Sport24.

Напомним, в первом тайме матча 20-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" защитник хозяев поля Игорь Дивеев получил травму. Игрок схватился за бок и лег на газон, попросив замену. Из-за всяческих повреждений в текущем сезоне 23-летний Дивеев пропустил 16 матчей "армейцев". Всего в этом сезоне защитник провел 14 встреч, отличившись одним забитым голом и одной результативной передачей.


Дивеев ЦСКА Зенит
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