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Агент Барриоса: понадобится еще пара недель на восстановление от травмы. Он точно будет доступен к "Локомотиву"

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Луис Фелипе Поссо - футбольный агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы, полученной в игре 19 тура чемпионата России с "Химками" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Восстановление Барриоса проходит хорошо. Скорее всего, ему понадобится еще пару недель на восстановление. Неизвестно, сыграет ли он с "Уралом", но точно будет доступен к матчу с "Локомотивом", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос получил повреждение и был заменен в первом тайме матча 19 тура РПЛ против "Химок". Как сообщалось, колумбийский футболист получил повреждение плечевого сустава в одном из столкновений с игроками подмосковной команды. В этом сезоне на счету колумбийца 22 сыгранных за команду Сергея Семака матча, один забитый мяч и две голевых передачи.


Барриос Зенит Локомотив
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