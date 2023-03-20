"Восстановление Барриоса проходит хорошо. Скорее всего, ему понадобится еще пару недель на восстановление. Неизвестно, сыграет ли он с "Уралом", но точно будет доступен к матчу с "Локомотивом", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос получил повреждение и был заменен в первом тайме матча 19 тура РПЛ против "Химок". Как сообщалось, колумбийский футболист получил повреждение плечевого сустава в одном из столкновений с игроками подмосковной команды. В этом сезоне на счету колумбийца 22 сыгранных за команду Сергея Семака матча, один забитый мяч и две голевых передачи.
Агент Барриоса: понадобится еще пара недель на восстановление от травмы. Он точно будет доступен к "Локомотиву"
Луис Фелипе Поссо - футбольный агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы, полученной в игре 19 тура чемпионата России с "Химками" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"