Слуцкий – о "Зените": не люблю фразу про недостаток мотивации, но у меня было ощущение инертности

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Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими соображениями по поводу игры "Зенита" в матче против армейского клуба (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
- Если говорим про "Зенит", я, конечно, не люблю фразу про недостаток мотивации, но у меня было ощущение инертности. Она может быть связана с чем угодно: отрыв в восемь очков, привыкли играть в комфортных условиях под крышей, поле качественнее в Санкт-Петербурге и прочее, - приводит мнение Слуцкого ютуб-канал "Коммент Шоу".

"Зенит" потерпел 2-е поражение в текущем сезоне РПЛ, проиграв ЦСКА (0:1). Гол, который принес победу армейцам, на счету экс-подопечного Слуцкого Федора Чалова. Теперь отрыв коллектива с берегов Невы сократился на 1 очко и составляет 7 баллов от "Ростова" Валерия Карпина. При этом, стоит отметить, что из-за поражения "Спартака" от "Оренбурга" (0:2), "Зенит" в случае победы над ЦСКА смог бы увеличить свой отрыв от москвичей до 11 балов. Матч с ЦСКА стал для команды Санкт-Петербурга первым выездным в рамках весенней части российского первенства. В 21-м туре команда Семака у себя дома примет "Урал" Гончаренко, который потерпел 1-е поражения за 16 встреч.


Зенит Слуцкий
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