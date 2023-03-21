- Определенный игровой спад у !Зенита", конечно, наблюдается. Он отразился на итоговых результатах. Это нормально. Ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада, - приводит мнение Габулова RT.
На прошлой недели" Зенит" потерпел 2 поражения подряд, проиграв сначала в кубковом матче "Динамо" (1:1 4-5 пен) и прекратив борьбу за трофей 3-й год подряд, а затем уже в рамках российского первенства коллектив из Санкт-Петербурга уступил в Москве ЦСКА (0:1). Такой серии у команды Сергея Семака не было с осени 2021 года. Тогда петербуржцы проиграли 3 матча, уступив "Сочи" (1:2), "Арсеналу" из Тулы (1:2) и итальянскому "Ювентусу" (0:1). Также на счету Зенита 3 победы весной 2023 года. Были обыграны "Волга" из Ульяновска (3:0), "Пари НН" (3:0) и "Химки" (3:2). Отрыв "Зенита" от 2-го места по-прежнему существенный. Команда опережает идущий на 2-й строчке "Ростов" на 7 баллов.
Габулов – о "Зените": ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада
Экс-игрок "Динамо" и ЦСКА Владимир Габулов поделился мыслями по поводу выступления "Зенита" в весенней части сезона.
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