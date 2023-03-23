- Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба. Но он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане. Майки Дзюбы тоже продавались плохо, - приводит мнение Будки "Чемпионат".
У российского центрфорварда Артема Дзюбы летом 2022 года закончился контракт с "Зенитом" и он принял решение перебраться в клуб турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". В своей первой же встрече против гранда турецкого футбола "Фенербахче" (2:3) россиянин вышел в основе своего нового клуба и сумел отличиться, отправив мяч в пустые ворота стамбульской команды. После этого лучший бомбардир с истории российского первенства перестал выходить в старте "Аданы", а позже выпал даже из заявки на игры. Всего на счету воспитанника "Спартака" 1 гол в 5 поединках. В ноябре турецкий клуб и Дзюба договорились о расторжении контракта, а в феврале 2023 года Артем пополнил состав "Локомотива", за который в 5 встречах оформил 4+1 по системе гол плюс пас.
Турецкий журналист: Дзюба не ладил с Монтеллой. Он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане
Журналист из Турции Алпер Будка поделился своей точкой зрения на выступление Артема Дзюбы в местном чемпионате.
Фото: "Чемпионат"