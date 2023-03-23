- Условные "Динамо" и "Спартак" не располагают такими ресурсами, как "Зенит". И речь не о финансах. У "Зенита" больше возможностей договориться и сыграть такие матчи. Решение "Зенита" провести благотворительный матч — правильное. Нельзя оставлять людей в беде. Это даже по церковным канонам прописано.
Напомним, чемпионат России ушел на перерыв на матчи сборных, как и большинство национальных лиг в конце марта. В эту паузу санкт-петербургский "Зенит" проведет товарищескую встречу с турецким "Фенербахче" в Стамбуле. Матч пройдет уже сегодня, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Все вырученные средства с продажи билетов пойдут на благотворительность и помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции в феврале этого года.
Источник: Metaratings
Боков - о матче "Зенита" с "Фенербахче": нельзя оставлять людей в беде. Это даже по церковным канонам прописано
Бывший игрок "Зенита" Максим Боков оценил идею проведения товарищеского матча с турецким "Фенербахче".
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