- Хотелось вернуть им должок за первый круг. Мы тогда сыграли неудачно. Хотелось доказать самому себе, что мы сделали шаг вперед. Мы прогрессируем и доказали это на поле, - приводит слова Воробьева "Спорт-Экспресс".
"Оренбург" и "Спартак" встречались в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги в Оренбурге. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Один из забитых мячей был на счету Дмитрия Воробьева. Напомним, в первый раз в текущем сезоне "Оренбург" и "Спартак" играли в Москве, на стадионе красно-белых, тогда тоже победили хозяева, разгромившие уральцев 4:1. "Спартак" располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 40 набранными очками после 20 сыгранных туров, у "Оренбурга" 31 очков и шестое место.
Игрок "Оренбурга" Воробьев - о победе над "Спартаком": хотели вернуть им должок
Нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьев высказался о победе над "Спартаком"
ФК "Оренбург"