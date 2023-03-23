Пресс-служба "Зенита": по какой-то причине группу болельщиков повели через одну из домашних трибун "Фенербахче"

В "Зените" рассказали о том, что случилось во время инцидента с российскими болельщики в первом тайме встречи против "Фенербахче" (2:2).

Фото: ФК "Зенит"





Болельщики из России, приехавшие в Турцию поддержать "Зенит" в контрольном поединке, который носил благотворительный характер против местного "Фенербахче" были выведены за пределы стадиона из-за стычки с местными зрителями. Сама встреча между российской и турецкой командой закончилась со счетом 2:2. Команда Семака увезла из Турции благодаря точным ударам Малкома и Клаудиньо. "Зенит" является лидером нынешнего розыгрыша российского первенства. Команда идет к своему пятому золоту подряд. После 20 туров дружина Сергея Семака опережает на 7 баллов " - Активных болельщиков " Зенита ", которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну. По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун "Фенербахче", очевидно это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент,- приводит комментарий пресс-службы Sport24 Болельщики из России, приехавшие в Турцию поддержать "Зенит" в контрольном поединке, который носил благотворительный характер против местного "Фенербахче" были выведены за пределы стадиона из-за стычки с местными зрителями. Сама встреча между российской и турецкой командой закончилась со счетом 2:2. Команда Семака увезла из Турции благодаря точным ударам Малкома и Клаудиньо. "Зенит" является лидером нынешнего розыгрыша российского первенства. Команда идет к своему пятому золоту подряд. После 20 туров дружина Сергея Семака опережает на 7 баллов " Ростов " и 8 очков " Спартак ". В 21 туре коллектив с берегов Невы встретится с "Уралом" на своей домашней арене.