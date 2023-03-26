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Гранат: "Локомотив" без проблем останется в РПЛ. У них появился молодой тренер с амбициями

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Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат поделился мыслями по поводу выступления "Локомотива" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ТАСС
- Все прекрасно понимали, что "Локомотив" после паузы прибавит и будет абсолютно другим. Все-таки произошло точечное усиление команды, плюс появился молодой тренер с амбициями, который показывал себя в "Пари НН". Думаю, что "Локомотив" без проблем останется в РПЛ, я не удивлен, что команда сейчас так играет, - приводит мнение Граната "РБ Спорт".

"Локомотив" очень удачно начал весеннюю часть сезона российского первенства, команда ушедшая на зимний перерыв в зоне стыков, в трех матчах одержала 3 победы и теперь по итогам 20 туров располагается на 11-й строчке, опережая "Пари НН", занимающего 13 место, на 3 очка. Такому подъему способствовало приглашение нового наставника Михаила Галактионова, руководящего в осенней части "Пари НН", а также ряд трансферов, главными из которых стали переходы молодого таланта Сергея Пиняева (1 гол в 3 матчах РПЛ) и лучшего голеадора в истории чемпионатов России и 4-кратного чемпиона Артема Дзюбы (4 гола в 3 играх). Также рамку ворот коллектива из Москвы успешно защищает Илья Лантратов, который также перебрался в стан железнодорожников зимой этого года. В 21 туре москвичи сыграют с бывшим клубом Галактионова "Пари НН".


Локомотив Гранат Галактионов
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