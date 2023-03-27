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Валерий Баринов: в наше время страна должна быть едина, а Fan ID разъединяет. Не буду оформлять даже после упрощения

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Заслуженный артист России и поклонник "Локомотива" Валерий Баринов высказался о системе Fan ID.
Фото: Sportbox
- Я всё равно не буду оформлять Fan ID даже после упрощения получения. Хочу понять, когда это кончится. Даже по 10 рублей люди билеты не берут. На сборную без паспорта болельщика пришло 23 тысячи. Так можно людей отучить от похода на футбол. Когда они скажут, что Fan ID не нужен, приходить будет некому. Хорошо, что власти как-то думают, понимают. Признать то, что они неправы, очень сложно. Не самое лучшее время выбрали, чтобы нас всех ставить под номера. Страна должна быть едина в наше время, а Fan ID разъединяет, - передает слова Баринова "РБ Спорт".

В сезоне-2022/2023 в российском футболе действует система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. С первых туров текущего сезона эта система, при которой для посещения матча Российской премьер-лиги необходим специально оформленный цифровой паспорт болельщика, была внедрена на пяти стадионах лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи, что резко снизило посещаемость в этих городах. С марта 2023 года паспорт Fan ID необходим для посещения матча РПЛ на любом российском стадионе.

Путин поручил упростить использование системы Fan ID отдельными категориями граждан

Песков: прерогатива решения вопроса Fan ID - у спортивных властей

Дмитрий Медведев - о Fan ID: это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила. Много нареканий

Дюков: технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Призываю всех получить Fan ID


РФС РПЛ Баринов В Fan ID
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