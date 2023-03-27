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Дюков: говорить о футбольном гражданстве Малкома и Клаудиньо преждевременно

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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможности привлечения в сборную России получивших российские паспорта бразильских полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: AFP
- Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего. Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно, - передает слова Дюкова Sport24.

Ранее стало известно, что 26-летние бразильские атакующие полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо оформили гражданство Российской Федерации и получили на руки паспорта граждан нашей страны. При этом пока не появлялась информация об интересе игроков к смене футбольного гражданства. Оба футболиста выступали в системе сборных Бразилии, однако ни разу не сыграли за главную сборную пенатакампеонов - их наивысшей по рангу командой стала олимпийская сборная, в составе которой Малком и Клаудиньо выиграли золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио в августе 2021 года.


Сборная России Зенит Малком Клаудиньо Дюков
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