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Петржела: в победе сборной России над Ираком нет никакой ценности. Это же обычный товарищеский матч

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела призвал не переоценивать победу сборной России над командой Ирака (2:0) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Зенит"
– Победа сборной России была довольно ожидаема. Они гораздо сильнее Ирака. Было бы очень странно, если бы Россия не победила вчера. Но в этой победе нет никакой ценности. Это же обычный товарищеский матч. Без разницы, кого ты обыгрываешь, сколько забиваешь, – приводит слова Петржелы "Чемпионат".

25 марта команда Валерия Карпина добилась первой за шесть месяцев победы в товарищеском матче. На своем поле в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Ирак со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько реальных возможностей выйти вперед. Так, на девятой минуте грубо ошибся голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, который отдал неточную передачу за пределами штрафной площади.

Оплошностью стража ворот россиян воспользовался иранец, направлявший мяч в пустые ворота. От пропущенного гола нашу сборную спас полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов, который в отчаянном прыжке головой перевел мяч над перекладиной.

После перерыва дружина Валерия Карпина завладела инициативой и довела встречу до уверенной победы. Забитые мячи записали на свой счет Антон Миранчук и Сергей Пиняев, который в 18 лет стал самым молодым автором дебютного гола в национальной команде.


Сборная России Сборная Ирака Зенит Петржела
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