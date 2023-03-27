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Булыкин: Антон Миранчук уже давно готов к переходу в европейский чемпионат

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Экс-форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что хавбеку "железнодорожников" Антону Миранчуку пора перебраться в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
- Антону лучше перейти в Италию к брату. В Испании играют в другой футбол и делают ставку на иных футболистов. В серии А Антону Миранчуку можно попробовать свои силы. Конечно, лучше ему перейти в "Торино". Но все будет зависеть от агентов, как они сработают. Если Антон будет рядом с Алексеем, то это лучше и для команды, и для самих братьев. Вместе легче адаптироваться и понимать друг друга на поле. Если Миранчуки окажутся в одной команде - это будет идеально. Антон уже давно готов к переходу в европейский чемпионат, но сейчас он не в такой форме, чтобы куда-то переходить.

Напомним, ранее агент Антона Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что для футболиста предпочтителен вариант продолжения карьеры в европейском чемпионате.

Братья Миранчуки являются воспитанниками московского "Локомотива". В текущем сезоне 27-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук принял участие в 24 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах, забил восемь мячей и шесть раз ассистировал партнерам. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Сайт Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 5 миллионов евро. Старший брат Антона - Алексей, права на которого принадлежат "Аталанте", выступает на правах аренды до конца сезона за туринский клуб "Торино".

Источник: Metaratings.ru


Миранчук Ан Локомотив Миранчук Ал Булыкин
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