Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Австрия
0 - 0 0 0
Эстония1 тайм
П1 1.21X 6.2П2 16.5
Нидерланды
0 - 0 0 0
Гибралтар1 тайм
Венгрия
1 - 0 1 0
Болгария1 тайм
П1 1.1X 9.2П2 32
Швеция
0 - 0 0 0
Азербайджан1 тайм
П1 1.28X 5.5П2 11.5
Молдавия
0 - 0 0 0
Чехия1 тайм
П1 14X 5.1П2 1.28
Ирландия
0 - 0 0 0
Франция1 тайм
П1 7X 3.75П2 1.56
Польша
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
П1 1.55X 3.6П2 8
Черногория
0 - 0 0 0
Сербия1 тайм
П1 4.3X 2.94П2 2.1

Товарищеские матчи. Сборные

Греция
0 - 0 0 0
ЛитваЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

"Чемпионат": "Локомотив" планирует назначить генеральным директором клуба Лексакова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Столичный "Локомотив" собирается назначить на должность генерального директора клуба спортивного директора РФС Андрея Лексакова.
Фото: РФС
Как стало известно источнику, завтра, 28 марта, столичный "Локомотив" может назначить Андрея Лексакова генеральным директором клуба.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нынешний генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко покинет занимаемую должность. Также сообщалось о переговорах председателя совета директоров клуба Юрий Нагорных с экс-президентом и генеральным директором "железнодорожников" Ильей Геркусом.

Андрей Лексаков на данный момент занимает должность спортивного директора РФС.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Лексаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кавазашвили: если Карпин действительно не верит в свои силы, пусть пишет заявление и уходит эксклюзив
Лексаков - о возможном назначении на пост гендиректора "Локомотива": глупость полная
"Чемпионат": "Локомотив" планирует назначить генеральным директором клуба Лексакова
Тема Fan ID под критику Медведева взлетела до Путина – президент поручил упростить систему. Какие последуют изменения? 3
Нападающий "Химок" Мирзов: в том году положение было даже сложнее. Нужно играть до конца, руки точно нельзя опускать
Булыкин: Антон Миранчук уже давно готов к переходу в европейский чемпионат 1
Петржела: сейчас уровень "Зенита" - Лига конференций. Но это смешно, учитывая бюджет клуба 6
Защитник сборной Казахстана Скворцов - о победе над Данией: ничего лучшего у меня в карьере еще не было
Тренер "Оренбурга" Ойеволе: незаменимых нет. Клуб безболезненно справился с уходом Писарского 1
Бушманов: победа над Ираком позволит немного снизить градус напряжения вокруг сборной России эксклюзив
Главный тренер Норвегии Сольбаккен: у Норманна нет шансов вернуться в сборную, пока он играет в России 3
Главный тренер "Ариса" Шпилевский – о невызове Кокорина в сборную: какой смысл ему туда ехать? Саше нечего доказывать
Романцев: те, кто говорит, что такие игры не нужны сборной России, по моему мнению, как раз и есть иноагенты 4
Канчельскис – о сорвавшемся трансфере Захаряна в "Челси": ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было 1
Александр Тихонов: в России нет футбола. В сборной собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения