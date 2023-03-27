Как стало известно источнику, завтра, 28 марта, столичный "Локомотив" может назначить Андрея Лексакова генеральным директором клуба.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нынешний генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко покинет занимаемую должность. Также сообщалось о переговорах председателя совета директоров клуба Юрий Нагорных с экс-президентом и генеральным директором "железнодорожников" Ильей Геркусом.
Андрей Лексаков на данный момент занимает должность спортивного директора РФС.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" планирует назначить генеральным директором клуба Лексакова
Столичный "Локомотив" собирается назначить на должность генерального директора клуба спортивного директора РФС Андрея Лексакова.
Фото: РФС